Aggiornamento in arrivo per Samsung Galaxy S10 Lite e Samsung Galaxy A50, che dopo gli altri componenti della gamma Galaxy S10 e Note 10, ricevono le nuove patch di sicurezza relative al mese di agosto 2020.

Le patch di agosto 2020 su Samsung Galaxy S10 Lite e Galaxy A50

Samsung Galaxy S10 Lite ha iniziato a ricevere il nuovo firmware G770FXXS3BTG2 in Bolivia, Colombia, Panama, Paraguay, Perù e Trinidad e Tobago, mentre per Samsung Galaxy A50 l’aggiornamento alla versione A505FNXXS5BTH1 è già arrivato in Europa, partendo da Bulgaria, Germania, Grecia, Francia, Olanda, Polonia, Romania e altri paesi.

Nulla da comunicare sul changelog dell’aggiornamento, che come detto include solamente le nuove patch di sicurezza per Android rilasciate mensilmente da Google. Non ci sono ancora informazioni certe sull’arrivo dell’aggiornamento in Italia, ma il roll out dovrebbe partire tra poco; se siete in possesso di un Samsung Galaxy S10 Lite o Samsung Galaxy A50, fateci sapere se avete ricevuto questo nuovo update. In caso contrario, date un’occhiata alla sezione delle impostazioni dello smartphone.