Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e si aggiornano in Italia per la seconda volta nel giro di pochi giorni. Sono infatti arrivati i nuovi firmware che vi abbiamo anticipato, che integrano alcuni piccoli miglioramenti.

Novità aggiornamento per Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e hanno già ricevuto qualche giorno fa le patch di sicurezza di giugno in Italia, come vi abbiamo segnalato, ma è in rollout un altro update con i firmware G97xFXXU7CTF1. Il download richiesto è di poco meno di 400 MB.

Il nuovo aggiornamento, il secondo di giugno 2020, porta sui flagship 2019 dei miglioramenti alla stabilità dell’app Fotocamera, perfezionamenti a connettività e stabilità del Wi-Fi e del touch screen. Inoltre integra il nuovo toggle per l’attivazione rapida della funzione “Chiamata e testo su altri dispositivi” nella tendina delle notifiche.

Come aggiornare Samsung Galaxy S10, Galaxy s10+ e Galaxy S10e

L’aggiornamento con i firmware G97xFXXU7CTF1 è già in distribuzione in Italia a partire dagli smartphone no brand; i possessori di dispositivi brandizzati dagli operatori sono costretti ad attendere ancora qualche giorno.

Potete aggiornare il vostro Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e dalle impostazioni di sistema: basta seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa”.

grazie a Mattia B. per la segnalazione e gli screenshot

Leggi anche: quali Samsung Galaxy riceveranno Android 11