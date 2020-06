Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Samsung Galaxy A70 e Huawei P30 Lite si aggiornano in queste ore con nuove patch di sicurezza e qualche altra novità. Andiamo a scoprire i dettagli dei firmware in distribuzione, in alcuni casi anche in Italia.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 10 Lite (SM-N770F) inizia a ricevere in Europa l’aggiornamento con le patch di sicurezza di giugno 2020, a partire dalla Spagna. Si tratta del firmware N770FXXU3BTF1, il cui nome suggerisce qualche ulteriore novità oltre alle suddette correzioni di sicurezza: purtroppo il changelog fornito dal produttore non aiuta, dunque potete segnalarci eventuali funzioni aggiuntive nel solito box qui in fondo.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+

Con un po’ di ritardo arriva finalmente il tanto atteso aggiornamento di sicurezza per Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8+. Per i due smartphone, che continueranno a ricevere aggiornamenti almeno ogni trimestre, era ancora in sospeso la correzione della vulnerabilità Qmage, di cui abbiamo parlato diverse volte nelle scorse settimane.

Le patch di sicurezza di maggio 2020 sono in distribuzione anche in Italia, a partire dai modelli no brand, con i firmware G95xFXXS9DTEA.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A70

Anche Samsung Galaxy A70 si aggiorna in Italia e riceve il firmware A705FNXXU5BTF1: le patch di sicurezza rimangono ad aprile 2020, ma il changelog menziona queste novità:

miglioramento della stabilità del GPS;

miglioramenti per la stabilizzazione dei video;

migliorata la compatibilità con le app fotografiche di terze parti;

perfezionata la stabilità generale delle funzioni fotografiche.

Tra le novità anche miglioramenti alla sicurezza generici.

Novità aggiornamento Huawei P30 Lite

Chiudiamo con Huawei P30 Lite, che sta ricevendo in queste ore un aggiornamento con patch di sicurezza di maggio 2020. Si tratta della EMUI 10.0.0.213, che richiede un download di quasi 120 MB e non sembra integrare altre novità particolari.

Come aggiornare Samsung Galaxy Note 10 Lite, S8, A70 e Huawei P30 Lite

Per aggiornare Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+ e Samsung Galaxy A70 non dovete fare altro che recarvi nelle impostazioni di sistema seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa”. Per gli ultimi tre l’update è già disponibile anche in Italia a partire dai modelli no brand, mentre per il primo dovrete attendere qualche giorno.

Per aggiornare Huawei P30 Lite alle patch di maggio 2020 dovete seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“. Fateci sapere se siete riusciti a trovare i nuovi firmware.

grazie a Mattexx P. per la segnalazione e lo screenshot di Galaxy A70

Leggi anche: recensione Samsung Galaxy A41