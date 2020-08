Il lavoro di Xiaomi, teso a migliorare l’esperienza utente di quanti utilizzano i suoi smartphone, continua a ritmi serrati e proprio oggi ha rilasciato in Italia un altro aggiornamento software per Redmi Note 9, che porta finalmente con sé (NdR, per le ROM EEA indicate come QJOEUXM) la MIUI 12 e tutte – e sono tante – le ottimizzazioni che ne seguono.

MIUI 12 arriva in Italia su Redmi Note 9

Redmi Note 9 ha cominciato a ricevere, nelle ultime ore, anche in Italia l’attesissimo aggiornamento alla MIUI 12, che è naturalmente basata su Android 10. Le novità dell’update, come potete senz’altro immaginare, non sono poche: infatti la nuova versione della MIUI dà vita a un importante, radicale rinnovamento dell’interfaccia di sistema, partendo dalle animazioni di apertura e chiusura delle app fino ad arrivare alle modifiche del design delle icone delle opzioni nelle Impostazioni.

MIUI 12 per Redmi Note 9 rende ovviamente disponibile il Centro di controllo, attivabile tramite uno swipe verso il basso dall’angolo superiore destro, un nuovo sistema di controllo della privacy per gestire in maniera più profonda i propri dati personali, i nuovi “Super sfondi” per esplorare la superficie di Marte o le bellezze della Terra e l’app drawer del launcher di sistema così mantenere la home screen del telefono più “pulita”. Non mancano le patch di sicurezza Android aggiornate a luglio 2020.

Come installare l’aggiornamento su Redmi Note 9

Il nuovo, atteso aggiornamento per Redmi Note 9 è già in fase di roll out in Italia, per cui vi basterà attendere l’arrivo della notifica per riuscire a scaricare l’OTA. Se tuttavia l’update dovesse tardare ad arrivare o magari siete piuttosto impazienti, potreste riuscire peraltro a forzarne il download recandovi in Impostazioni > Info sistema > Aggiornamenti di sistema.