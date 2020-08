Il team di OnePlus continua a rilasciare aggiornamenti per i vari smartphone dell’azienda (questa mattina vi abbiamo parlato di quello relativo a OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro) e nelle scorse ore a ricevere un update è stato OnePlus Nord, il nuovo e chiacchierato modello di fascia media.

Le novità di OxygenOS 10.5.3 per OnePlus Nord

OxygenOS 10.5.3 è il terzo update per questo smartphone e, a differenza dei primi due (che hanno introdotto, tra le altre cose, un miglioramento del comparto fotografico e le patch di sicurezza Android di luglio), ha probabilmente una minore importanza: stando al changelog ufficiale, infatti, ha come obiettivo quello di “migliorare la stabilità del sistema”.

Un’espressione generica, pertanto, che non consente di farsi un’idea di quelli che saranno gli effettivi miglioramenti apportati da tale update.

Come scaricare l’aggiornamento OxygenOS 10.5.3

Quando l’update sarà disponibile, potrà essere scaricato ed installato direttamente via OTA da OnePlus Nord (per gli utenti più impazienti c’è sempre la possibilità di provare ad effettuare una ricerca manuale, andando nella sezione dedicata agli aggiornamenti all’interno del menu delle Impostazioni). In alternativa, c’è Oxygen Updater.