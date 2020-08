La terza Developer Preview di Android 11 avrebbe dovuto essere l’ultima per sviluppatori per la serie OnePlus 8, e invece OnePlus ne sta distribuendo una quarta mentre la riprogettazione della OxygenOS 11 che arriverà per tutti con la prossima major release del robottino ha già fatto discutere.

Coloro quindi che utilizzano un OnePlus 8 o un OnePlus 8 Pro con la DP3 di OxygenOS 11 riceveranno nel giro di poco l’aggiornamento che integra le patch di sicurezza di settembre 2020 e varie altre modifiche, come quelle che interessano la Gaming Mode. L’immagine sottostante mostra il changelog, mentre se non volete sottostare ai tempi del rollout di OnePlus potete scaricare la build da questo indirizzo per OnePlus 8 e da quest’altro per OnePlus 8 Pro.

Per l’installazione bisogna recarsi nelle impostazioni generali, Sistema, Aggiornamenti di sistema e toccare l’icona in alto a destra per selezionare Aggiornamento locale e scegliere lo zip scaricato in precedenza.

Gli indizi ufficiali su OnePlus 8T

La quarta Developer Preview ci fornisce delle anticipazioni sui prossimi progetti di OnePlus: il codice della build infatti, passato al setaccio dagli sviluppatori, ha rivelato un’immagine di OnePlus 8T. Nonostante il nome del file non lasci spazio alle interpretazioni non sappiamo se l’immagine ne mostri effettivamente le fattezze finali, ma se così fosse avremmo un dispositivo che rinuncia al display leggermente curvo del predecessore e ne assottiglia leggermente le cornici.

Inoltre nell’app Fotocamera sono stati trovati riferimenti alla registrazione video in 8K.