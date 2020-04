Il team di OnePlus ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento beta, precisamente la Open Beta 12, dedicato ai possessori di OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, top di gamma di OnePlus di qualche generazione fa.

Novità Open Beta 12 per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro

L’update, già disponibile anche sui modelli commercializzati in Italia con installata la Open Beta, porta con sé le patch di sicurezza Android relative al mese di aprile 2020 e qualche altra piccola novità per OxygenOS, come l’ottimizzazione del volume per garantire una migliore esperienza, l’icona di registrazione nelle chiamate, miglioramenti generali alla stabilità e la risoluzione di qualche altro bug.

Inoltre, sempre secondo il changelog ufficiale, con questo aggiornamento vengono aggiunti anche la visualizzazione delle informazioni sulla durata dello squillo per le chiamate perse, la migliore gestione della funzionalità delle chiamate VoLTE e l’aggiunta di una feature capace di riscontrare se la lente della fotocamera è sporca e consigliare all’utente di pulirla per migliorare la qualità di foto e video.

Come installare Open Beta 12 nei OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro

Solitamente il produttore invia una notifica per avvisare gli utenti in merito alla disponibilità di un nuovo aggiornamento ma è comunque possibile effettuare una verifica manuale (aprire il menu delle Impostazioni, scorrere fino alla voce Sistema e quindi Aggiornamento Software); trovate qui sotto i link per scaricare l’aggiornamento beta dal sito.

Download: OP7 – OP7 Pro

*** Grazie a Bernard Borio per la segnalazione

