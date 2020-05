OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro stanno ricevendo l’aggiornamento a OxygenOS Open Beta 13, di fatto “saltando” la versione 12 che ha portato qualche problemino di troppo ai due smartphone. Scopriamo insieme come aggiornare e le novità in distribuzione nel programma di test.

Novità Open Beta 13 per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro

OnePlus ha fatto partire il rollout di OxygenOS Open Beta 13, che porta con sé alcune piccole ma interessanti novità. L’update arriva qualche settimana dopo il precedente, la cui distribuzione è stata bloccata dopo qualche ora per i troppi problemi. Sperando che questa volta non ci siano bug gravi e che tutto proceda per il meglio, ecco le novità.

Di fatto il changelog è lo stesso di OxygenOS Open Beta 12: troviamo l’ottimizzazione della regolazione del volume, l’aggiunta dell’icona di registrazione nella schermata delle chiamate, le patch di sicurezza di aprile 2020, le informazioni sulla durata della suoneria per le chiamate perse, un miglioramento nella gestione della rete dati nelle chiamate VoLTE, una funzione che informa l’utente se la lente fotografica è sporca e la soluzione di bug e problemi generici di stabilità.

Come installare OxygenOS Open Beta 13 su OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro

Se avete già aderito al canale beta dovreste ricevere una notifica che vi avvisi dell’arrivo di OxygenOS Open Beta 13 per il vostro OnePlus 7 o OnePlus 7 Pro. In alternativa potete provare a verificare manualmente all’interno delle impostazioni di sistema, nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.

Se invece volete scaricare OxygenOS Open Beta 13 dal sito ufficiale potete seguire i link qui di seguito, ma dovrete attendere ancora qualche ora perché siano pubblicati i nuovi firmware:

Leggi anche: recensione OnePlus 8 Pro