Il team di Huawei ha dato il via al rilascio di due nuovi aggiornamenti software per i modelli europei di Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+: stiamo parlando delle versioni 10.1.0.142 e 10.1.0.147.

Le novità dell’update per Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+

Iniziamo dal primo, la versione 10.1.0.142 (“pesa” 593 MB), update che porta con sé le patch di sicurezza Android di luglio 2020, il miglioramento della fotocamera in determinate situazioni, l’ottimizzazione dei consumi della batteria e il miglioramento generale delle prestazioni.

Il secondo aggiornamento, la versione 10.1.0.147 (“pesa” 832 MB), porta anche sui device venduti in Europa alcune delle feature già introdotte per i modelli cinesi, come Smart Eye Tracking (funzionalità che, concentrandosi sugli occhi del soggetto, mantiene la messa a fuoco sul viso anche quando si muove), Super Night Portrait (una modalità che permette di scattare selfie di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione) e una modalità per la registrazione di video selfie in condizioni di luce difficili.

Come aggiornare gli smartphone di Huawei

Quando i due update saranno disponibili, gli utenti li potranno scaricare ed installare direttamente dallo smartphone (è anche possibile effettuare una ricerca manuale andando nella sezione dedicata agli update all’interno del menu delle Impostazioni).