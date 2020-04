Dalla Cina arriva la notizia del rilascio di un nuovo aggiornamento software per gli smartphone della serie Huawei P40, device per i quali il produttore ha rilasciato già un altro update all’inizio di questo mese.

In seguito a tale aggiornamento, che ha un “peso” di 711 MB, il software di Huawei P40 e P40 Pro arriva alla EMUI versione 10.1.0.122. L’update è in fase di rilascio in Cina ma potrebbe essere esteso anche ad altri mercati (magari con alcune differenze per quanto riguarda le novità introdotte).

Le novità dell’update di Huawei P40 e P40 Pro

Per quanto riguarda le novità introdotte dal team di Huawei con questo update, tra di esse vengono segnalati l’ottimizzazione degli effetti nella modalità high-pixel, il miglioramento della qualità delle immagini, l’ottimizzazione della stabilità della fotocamera e il miglioramento dell’effetto di scatto.

Ed ancora, un nuovo schema di colori per Always on Display, l’ottimizzazione degli effetti del display, l’aggiunta del supporto per Huawei Vision TV X65 ed il miglioramento della stabilità del sistema.

Infine, tra le novità vi è anche la Modalità AI 50MP ad alta risoluzione, ossia una soluzione che combina le potenzialità dell’intelligenza artificiale e della fotocamera da 50 megapixel (il sistema realizza una foto lunga tre secondi, simile alla modalità notturna e cattura una serie di immagini, che vengono quindi combinate in una sola ad alta risoluzione). Ecco un esempio delle potenzialità di tale soluzione:

Come aggiornare i nuovi smartphone di Huawei

Quando l’aggiornamento sarà disponibile, potrà essere scaricato ed installato andando nel menu delle Impostazioni, scorrendo fino a Sistema e aggiornamenti e selezionando Aggiornamento software.

Leggi anche: la recensione di Huawei P40 Pro