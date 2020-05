Huawei P40 e Huawei P40 Pro si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di aprile 2020 e alcune altre novità interessanti, soprattutto nel campo fotografico. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Novità dell’aggiornamento di Huawei P40 e Huawei P40 Pro

Huawei P40 e Huawei P40 Pro stanno ricevendo anche in Italia un nuovo aggiornamento software che punta principalmente a migliorare la qualità delle foto ad alta risoluzione. Sempre nel ramo fotografico troviamo l’ottimizzazione della funzione anti-jitter e perfezionamenti nella registrazione dei video.

L’update per gli ultimi top di gamma di casa Huawei non si ferma però qui, perché troviamo un’ottimizzazione degli elementi dell’interfaccia utente su alcune schermate, l’aggiunta dell’Assistenza intelligente all’interno delle impostazioni di sistema e, come anticipato, le patch di sicurezza di aprile 2020.

Si tratta di fatto dell’aggiornamento che abbiamo segnalato poco più di una settimana fa in rollout in Cina.

Come aggiornare Huawei P40 e Huawei P40 Pro

Le patch di sicurezza di aprile 2020 e tutte le altre novità per Huawei P40 e Huawei P40 Pro sono in rollout via OTA. Per verificare l’arrivo dell’aggiornamento potete recarvi all’interno delle impostazioni di sistema e seguire questo percorso: “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“.

Nel caso il vostro smartphone sia brandizzato da qualche operatore potreste dover attendere ancora qualche giorno per mettere le mani sull’update. Fateci sapere se avete già aggiornato il vostro Huawei P40 o Huawei P40 Pro.

grazie a Daniele D. per la segnalazione e lo screenshot