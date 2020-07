I possessori di Huawei P30 e P30 Pro sono stati i primi a ricevere l’aggiornamento con EMUI 10.1 e nelle scorse ore il team di sviluppatori del colosso cinese ha dato il via al rilascio di un nuovo update con le patch di sicurezza di giugno 2020.

Le novità dell’aggiornamento per Huawei P30 e P30 Pro

L’aggiornamento in questione, disponibile per gli smartphone che fanno già girare EMUI 10.1, porta il software dalla versione 10.1.0.123 alla 10.1.0.233, ha un “peso” di 146 MB e non dovrebbe apportare altre novità oltre alle patch di sicurezza di giugno 2020.

Ed a tal proposito, tra le vulnerabilità risolte dal team di sviluppatori del colosso cinese con questo update ne vengono segnalate 2 di livello critico e 12 di alto livello.

Come sempre avviene in questi casi, l’update viene rilasciato ad ondate e potrebbero essere necessari anche diversi giorni prima che raggiunga tutti i modelli disponibili sul mercato.

Come effettuare l’aggiornamento

Quando l’update sarà disponibile, potrà essere scaricato ed installato direttamente dallo smartphone (è anche possibile effettuare una ricerca manuale andando nella sezione dedicata agli aggiornamenti nel menu delle Impostazioni).

