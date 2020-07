A sole due settimane dal rilascio di Android 11 beta 2 Google ripete quanto accaduto tra le prime due beta, rilasciando Android 11 beta 2.5. Il rilascio si è reso necessario soprattutto per risolvere numerosi crash e problemi allo schermo della serie Pixel 4, ma porta anche altri miglioramenti.

Il changelog ufficiale non è particolarmente corposo, ma la novità principale riguarda la correzione di un problema di sfarfallamento dello schermo su Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL. All’origine del problema c’è l’interazione tra lo schermo a 90 Hz e la modalità scura ma dopo l’aggiornamento le cose dovrebbero essersi risolte.

Vediamo le principali novità di Android 11 Beta 2.5, il cui file di aggiornamento OTA pesa oltre 1.5 GB:

corretto un problema che impediva di sentire o registrare audio nelle app dopo una chiamata VOIP

la tendina delle notifiche appare regolarmente, mentre prima con uno swipe poteva succedere che non venisse mostrata

lo schermo non sfarfalla se la luminosità è impostata al minimo

risolti i problemi che potevano portare a riavvi casuali

la barra di navigazione non comparirà più durante il riavvio se non è abilitata

alcuni Pixel 4/4Xl possono ancora ricevere l’OTA per tornare ad Android 10 pur avendo ricevuto più aggiornamenti di Android 11

l’app fotocamera non si blocca più durante la registrazione di video

l’app Telefono non utilizza più il vivavoce in modalità predefinita

nell’app Messaggi la funzione RCS non rimane più perennemente nello stato Connecting

Se possedete uno smartphone Pixel, dalla seconda generazione in poi, potete verificare la presenza dell’aggiornamento via OTA dalle Impostazioni. In alternativa potete scaricare il file OTA o la factory image (per il ripristino completo del sistema) utilizzando i link sottostanti: