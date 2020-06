È servito un po’ di tempo, ma alla fine Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+ accolgono le patch di sicurezza più recenti messe a disposizione da Google. E non solo, perché l’aggiornamento che in diversi hanno già ricevuto oltre alle patch di sicurezza di giugno porta le novità dell’interfaccia utente Samsung One UI 2.1.

Novità aggiornamento per Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+

Il piccolo “salto” di versione è alla base delle dimensioni generose della build G96xFXXU9ETF5 per Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9+. Le novità sono quelle che abbiamo imparato a conoscere dal momento in cui a Seul hanno iniziato la distribuzione della Samsung One UI 2.1, quindi: nuove modalità e funzioni per fotocamera e galleria, rifiniture per Emoji AR, migliorie alla tastiera e inedite possibilità per la condivisione di file e musica.

Come aggiornare Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+

L’aggiornamento con i firmware G96xFXXU9ETF5 non è ancora arrivato in Italia; il rollout, secondo le informazioni di cui disponiamo, è partito dai Paesi Bassi dapprima sui Samsung Galaxy S9. Naturalmente nel momento in cui giungerà in Italia i primi ad essere aggiornati saranno gli smartphone no brand.

Al momento opportuno potrete aggiornare il vostro Samsung Galaxy S9 o Samsung Galaxy S9+ dalle impostazioni di sistema: basta seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa”.