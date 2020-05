Gli aggiornamenti software di oggi, 10 maggio 2020, sono tutti in casa Huawei e, nello specifico, stanno arrivando sui Huawei P30 e Huawei P30 Pro a brand TIM e su Huawei P40 Lite. Andiamo a scoprire le novità di questi nuovi update.

Huawei P30 e Huawei P30 Pro brand TIM: le novità dell’aggiornamento

Gli aggiornamenti software in arrivo in queste ore su Huawei P30 e Huawei P30 Pro, gli ex smartphone di punta della casa cinese (e, per adesso, gli ultimi con servizi di Google), non sono esattamente nuovi ed infatti sono specifici per i modelli brandizzati dall’operatore TIM.

Mentre i modelli no brand di recente hanno visto interessanti novità nel ramo Beta e avevano già ricevuto lo stesso aggiornamento mesi fa, adesso è il momento di Huawei P30 e Huawei P30 Pro TIM.

Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto, la versione EMUI 10.0.0.190(C431E22R2P5) arriva in un pacchetto OTA da poco più di 150 MB e introduce le patch di sicurezza di marzo 2020, insomma non esattamente le più recenti. Il registro delle modifiche non segnala altre novità.

Huawei P40 Lite: le novità dell’aggiornamento

Passiamo adesso all’aggiornamento in arrivo su Huawei P40 Lite, il membro economico della nuova serie di punta di Huawei.

Huawei P40 Lite aveva già ricevuto le patch di sicurezza di aprile 2020 il mese scorso, in maniera estremamente tempestiva, ma questo nuovo update non implementa quelle di maggio. Sebbene contenuta in un pacchetto OTA da ben 389 MB, la versione EMUI 10.0.1.167 presenta natura meramente correttiva: il registro delle modifiche parla infatti di miglioramenti della stabilità di sistema e della riproduzione video.

Come installare gli aggiornamenti su Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei P40 Lite

I nuovi aggiornamenti per Huawei P30 e Huawei P30 Pro sono ovviamente in roll out in Italia, mentre il rilascio di quello per Huawei P40 Lite ha comunque già raggiunto l’Europa. Se sul vostro smartphone non è ancora apparsa la relativa notifica, potete comunque controllarne la disponibilità recandovi in Impostazioni – Aggiorna Sistema – Verifica Aggiornamenti.

Grazie a Roger Virzì per la segnalazione