Oggi, 15 maggio 2020, ci sono nuovi aggiornamenti software per degli ex flagship a marchio Huawei, si tratta nello specifico di Huawei P30 Pro e Huawei Mate 20 Pro e gli update in questione sono in roll out proprio nel nostro Paese. Andiamo a scoprirne le (poche) novità.

Huawei P30 Pro e Huawei Mate 20 Pro: novità degli aggiornamenti

Come detto, questi nuovi aggiornamenti software ci riguardano da vicino. In queste ore, infatti, Huawei P30 Pro e Huawei Mate 20 Pro stanno ricevendo dei nuovi update software proprio in Italia.

Huawei P30 Pro (ancora talmente attuale da essere stato appena rilanciato in New Edition) sta ricevendo sul mercato italiano lo stesso aggiornamento che vi avevamo segnalato qualche giorno fa. Come si evince dallo screenshot qui sotto, il pacchetto OTA da circa 560 MB introduce infatti la build EMUI 10.0.0.195 e il registro delle modifiche menziona soltanto le patch di sicurezza di aprile 2020.

Nel frattempo un altro ex top di gamma Huawei estremamente apprezzato si sta aggiornando dalle nostre parti: Huawei Mate 20 Pro sta ricevendo un file OTA da 571 MB che introduce la versione software EMUI 10.0.0.124 e anche in questo caso non c’è altra novità oltre alle patch di sicurezza di aprile 2020.

Insomma, per nessuno dei due ex flagship a marchio Huawei è ancora arrivato il momento di ricevere la nuova EMUI 10.1 – portata al debutto dai top di gamma attuali Huawei P40 e Huawei P40 Pro – in versione stabile.

Come aggiornare Huawei P30 Pro e Huawei Mate 20 Pro

Potete installare i nuovi aggiornamenti sui vostri Huawei P30 Pro e Huawei Mate 20 Pro dalle impostazioni di sistema: vi basta seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”. Nel caso in cui non risultasse ancora disponibile, vi basterà attendere qualche giorno.

Avete già ricevuto questi nuovi aggiornamenti software? Fatecelo sapere nel box dei commenti.