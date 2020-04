Di recente il team di Google ha implementato per alcuni video di YouTube e le videochiamate di Google Duo il codec gratuito AV1 e nelle scorse ore il supporto a tale standard è stato aggiunto nell’ultima versione dell’app YouTube per i dispositivi basati su Android TV.

Il codec AV1 è una soluzione ideale per i flussi multimediali, in quanto consente di godere di video di qualità elevata in file di dimensioni inferiori rispetto a codec comparabili, riducendo così l’utilizzo della larghezza di banda (aspetto positivo sia per il servizio che per l’utente).

Il problema è che non ci sono tanti processori capaci di supportare la decodifica del codec AV1 con accelerazione hardware (tra gli smartphone il MediaTek Dimensity 1000 e tra i dispositivi Android TV i Broadcom bcm72190 e 72180 ed i Realtek RTD1311 e RTD1319).

Il changelog dell’aggiornamento dell’app YouTube ci dice che questa feature è disponibile solo per i “dispositivi supportati”, suggerendo che potrebbe esserci un apposito elenco.

Come scaricare la nuova versione di YouTube per Android TV

L’ultima release dell’app di YouTube è già in fase di rilascio. Potete scaricare il file APK da APK Mirror (seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: