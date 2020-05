Google sta introducendo una gesture particolarmente attesa per uscire dai video a schermo intero sull’app YouTube per Android. Esatto, si tratta dello swipe verso il basso, una mossa utile che fa risparmiare un passaggio e qualche millisecondo.

Basta uno swipe per uscire dai video a schermo intero

Ai commenti spostati in alto e alle miniature dei video più vistosi, segnalati nei giorni scorsi, l’app YouTube per Android sta per aggiungere in queste ore la gesture succitata.

L’idea di base è la solita: rendere l’esperienza utente più immediata e comoda. E tale swipe verso il basso per uscire dai video a schermo intero, è certo una mossa azzeccata e sicuramente apprezzata.

Invece di toccare lo schermo per visualizzare i controlli, e quindi fare clic sul noto quadratino, ora basta scorrere un dito sul video aperto verso il basso, su qualsiasi punto della schermata di riproduzione per tornare alla visualizzazione standard.

Tale funzione di YouTube per Android risulta essere già disponibile con un aggiornamento lato server. Ma fateci sapere nel box dei commenti qui sotto se la reputate utile e, soprattutto, se avete già modo di utilizzarla.