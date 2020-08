Neanche il tempo di raccontarvi della versione 2.20.197.4 di WhatsApp Beta, che è già arrivato il momento di mettere sotto la lente d’ingrandimento un nuovo aggiornamento: WhatsApp ha appena rilasciato un nuovo update tramite il Google Play Beta Program, che introduce la versione 2.20.197.6 e porta in dote tantissime nuove emoji.

WhatsApp Beta: le novità della versione 2.20.197.6

Le novità della versione 2.20.197.6 di WhatsApp Beta non sono particolarmente diversificate, afferiscono infatti ad un solo ambito: le emoji. Per la gioia degli amanti delle emoji, ce ne sono ben 138 nuove e le potete vedere tutte raccolte nelle immagini qui sotto.

Tutte le nuove emoji sono già disponibili e visibili di default per tutti gli utenti, ciò vuol dire che per iniziare subito ad utilizzarle non dovete far altro che utilizzare la versione beta di WhatsApp per dispositivi Android e installarne la versione più recente sul vostro dispositivo.

A differenza di quello che accade di solito, questa nuova versione di WhatsApp Beta non si segnala per indizi relativi a nuove funzioni in arrivo.

Come aggiornare WhatsApp Beta alla versione 2.20.197.6

Come detto in apertura, la nuova versione 2.20.197.6 di WhatsApp Beta è già disponibile al download sul Google Play Store, la potete scaricare tramite il badge sottostante (dopo avere aderito al programma).

