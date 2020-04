Il team di sviluppatori che lavora a WhatsApp Beta ha dato il via al rilascio di una nuova versione destinata ai dispositivi basati su Android.

La nuova release è la versione 2.20.129 e, stando a quanto si apprende dai commenti dei primi utenti che hanno deciso di installarla, pare che alcuni di essi stiano riscontrando dei problemi per effettuare le chiamate di gruppo (ciò potrebbe dipendere dal fatto che il team di WhatsApp sta lavorando per migliorare questa feature) e, pertanto, la sua installazione è sconsigliata a chi desidera utilizzare tale funzione.

E sempre a proposito delle chiamate di gruppo, gli sviluppatori hanno in progetto di aumentare il limite dei partecipanti, così da aiutare gli utenti a restare meglio in contatto con amici e parenti in un periodo come quello che stiamo vivendo.

In WhatsApp Beta versione 2.20.129 tale aumento non è stato ancora introdotto ma sono presenti nel codice delle stringhe che sembrano confermare che presto questa novità potrebbe essere implementata (e richiederà che tutti i partecipanti utilizzino l’ultima versione dell’applicazione di messaggistica). C’è, inoltre, come potete vedere dall’immagine qui sotto, un nuovo header nella schermata delle chiamate.

Come scaricare WhatsApp Beta 2.20.129

La nuova release beta per Android di questa popolare applicazione può essere scaricata dal Google Play Store (per chi ha aderito al programma di test) o da APK Mirror.