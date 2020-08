Il popolare browser per desktop Vivaldi è arrivato su Android in versione Beta l’anno scorso e fino a oggi è stato aggiornato con più funzionalità, tra le quali lo swipe per chiudere le schede, la personalizzazione della pagina iniziale, l’integrazione del Tracker Radar di DuckDuckGo e la modalità scura.

L’ultimo update dell’app Vivaldi Browser per Android aggiunge il supporto per elenchi di blocco degli annunci personalizzati e una migliore usabilità con una sola mano.

Novità nell’app Vivaldi Browser 3.2

L’aggiornamento alla versione 3.2 del browser Vivaldi ora consente agli utenti di abilitare e gestire diversi elenchi di blocco nel Tracker e nel Blocco annunci, inoltre permette di aggiungere i propri elenchi personalizzati di siti Web che si desidera bloccare o sbloccare durante la navigazione online, offrendo una scelta più ampia nel modo in cui si desidera che i dati web vengano monitorati e raccolti e gli annunci che vengono visualizzati.

Gli utenti possono anche abilitare o disabilitare il blocco per siti Web specifici in base alle proprie preferenze e gestire i livelli di blocco per sito dal campo indirizzo o dalle impostazioni.

La barra inferiore di Vivaldi Browser ora offre una maggiore coerenza visiva, inoltre varie opzioni sono migrate dalla barra in alto a quella in basso e ora è possibile visualizzare e passare dalla scheda normale, privata, sincronizzata e chiusa dal basso, rendendo più comodo utilizzare il browser con una sola mano.

Come aggiornare l’app Vivaldi Browser

E’ possibile installare oppure aggiornare l’app Vivaldi Browser attraverso il Play Store di Google utilizzando il badge che trovare a seguire.

Potrebbe interessarti: Come navigare in incognito sul Web da browser e mobile