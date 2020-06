Google continua il cammino volto a scurire le sue app e dopo Google Earth ora sta preparando una modalità dark per Google Documenti, Fogli e Presentazioni che probabilmente interesserà anche l’editor di documenti.

Le risorse per la modalità scura per queste tre applicazioni sono state aggiunte settimane fa, ma il codice dell’APK dell’ultima versione 1.20.242.2 oggi rivela degli indizi che danno un’idea di come i temi scuri influenzeranno le interfacce quando saranno disponibili.

La modalità scura è in arrivo in Google Documenti

La visualizzazione come elenco o griglia dei file in Google Documenti, Fogli e Presentazioni dovrebbe ricevere un tema scuro piuttosto semplice che corrisponde a quello attualmente disponibile in Google Drive, inoltre anche l’editor di documenti dovrebbe ottenere un tema dark.

Non essendoci riferimenti nel codice, è probabile che questa funzione si applicherà solo a Documenti e Fogli, in cui gli utenti cambiano raramente il colore di sfondo, a differenza dell’editor di Presentazioni.

In queste due app sarà comunque possibile visualizzare rapidamente l’anteprima dei documenti con il tema chiaro accedendo al menu a tre punti.

Al momento i temi scuri per Google Documenti, Fogli e Presentazioni sono disponibili solo nella versione 1.20.242.2 come test lato sever.