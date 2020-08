Un nuovo aggiornamento per l’app TeamViewer QuickSupport aggiunge il controllo remoto completo per tutti i dispositivi che eseguono Android 7 e versioni successive. La funzionalità estesa richiede anche un’app plug-in aggiuntiva per l’interattività remota completa su molti più smartphone, inclusi i dispositivi Google Pixel, Xiaomi e OPPO.

In precedenza per alcuni dispositivi Android l’app TeamViewer consentiva solo la condivisione dello schermo e non un controllo remoto completo che doveva essere implementato ad hoc.

Con il nuovo componente aggiuntivo universale ogni smartphone che esegue Android 7.0 o versioni successive dovrebbe essere completamente controllabile da remoto per finalità di supporto tecnico a distanza.

Come scaricare e installare l’add-on universale

Per attivare il componente aggiuntivo universale sul dispositivo da controllare in remoto è sufficiente seguire questa procedura:

Scaricate TeamViewer QuickSupport dal Play Store o direttamente TeamViewer QuickSupport (Download APK) dal sito Web sul dispositivo Android che si desidera controllare in remoto Avvitate QuickSupport Se il vostro dispositivo non ha un componente aggiuntivo dedicato ed è necessario il componente aggiuntivo Universal, lo smartphone vi chiederà di scaricarlo. toccare su Download. Ora vi verrà richiesto di installare il componente aggiuntivo Universal. Toccare su Abilita/Enable Una volta installato il componente aggiuntivo, andate nel menu Accessibilità del vostro dispositivo Android e abilitate il servizio di accessibilità del componente aggiuntivo universale





TeamViewer è una piattaforma proprietaria per il controllo da remoto, la condivisione del desktop, riunioni online, conferenze Web e trasferimento di file tra computer. A seguire trovate i badge per individuare le app Android nel Play Store di Google.

TeamViewer QuickSupport

TeamViewer Universal Add-On