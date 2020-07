Samsung Internet Browser Beta si aggiorna sul Google Play Store alla versione 12.1.1.5 e introduce un paio di novità interessanti per quanto riguarda la gestione e la visualizzazione delle schede aperte. Scopriamole entrambe con l’aiuto di qualche screenshot.

Novità Samsung Internet Browser Beta 12.1.1.5

Samsung Internet Browser Beta si aggiorna alla versione 12.1.1.5 e accoglie alcune novità per le schede aperte. Come potete vedere ora è possibile optare per tre tipologie di visualizzazione delle schede aperte: a quella classica (“schede”) e a quella compatta (“elenco”) si aggiunge quella “a griglia“. Dopo aver aggiornato sarà l’app a chiedervi come volete visualizzarle, ma potete intervenire in qualsiasi momento semplicemente premendo sui tre puntini in alto a destra e selezionando “visualizza come”.

Inoltre il produttore sud-coreano ha introdotto un nuovo menu contestuale; tenendo premuto su una delle schede è possibile gestirle: potete bloccarle (“proteggi”), aggiornarle, condividerle, spostarle nell’elenco, chiuderne una o chiuderle tutte allo stesso tempo.

Come aggiornare Samsung Internet Browser Beta

Samsung Internet Browser Beta 12.1.1.5 è già disponibile sul Google Play Store. Per aggiornare l’app all’ultima versione non dovete fare altro che seguire il badge qui sotto, che vi porterà direttamente alla pagina corrispondente del negozio virtuale di Google. Avete già provato le novità di Samsung Internet Browser Beta o preferite attendere il loro arrivo sulla versione stabile?

