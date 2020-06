Il team di Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Bixby e Bixby Routines, portando la prima applicazione alla versione 2.3.19.10 e la seconda alla versione 2.5.38.2.

Le novità dell’update di Samsung Bixby e Bixby Routines

Per quanto riguarda Bixby Routines, l’aggiornamento risolve una serie di problemi con lo strumento IFTTT di Samsung, come un bug che in alcune situazioni porterebbe alla disabilitazione del filtro luce blu e un problema che causerebbe un errore nell’avvio di un’app.

Più interessante, invece, è il changelog relativo a Bixby, in quanto oltre alla risoluzione di qualche bug vengono introdotte alcune novità, come il miglioramento dell’integrazione di Finder (quando un utente ricerca funzioni come hotspot mobile o Modalità non disturbare, visualizzerà un elenco di comandi Bixby Voice corrispondenti a tale feature) e la possibilità di interagire con le smart TV (modelli 2020 o successivi) tramite lo smartphone (se telefono e TV sono registrati con lo stesso account Samsung, è possibile chiedere a Bixby di trovare e riprodurre video attraverso i comandi vocali).

Tra le altre novità troviamo la possibilità di condividere i Quick Commands con i propri contatti e la possibilità di controllare la cronologia delle conversazioni con l’assistente virtuale.

Come scaricare l’aggiornamento

L’update può essere scaricato accedendo al Samsung Galaxy Store e andando nella sezione Aggiornamenti oppure controllando la versione di Bixby e Bixby Routine. Il file APK da installare manualmente può essere invece scaricato da APK Mirror (qui e qui)