La prima versione stabile di Android 11 è dietro l’angolo (è uscita pochi giorni fa la Beta 3) e alcune app di terze parti hanno già iniziato a introdurre alcune di queste funzionalità per i dispositivi che eseguono versioni precedenti del sistema operativo.

Una di queste è Power Shade, un’app per la personalizzazione del pannello delle notifiche che ha appena introdotto la nuova interfaccia dei controlli multimediali di Android 11, portandola su qualsiasi dispositivo che esegue il sistema operativo mobile di Google.

L’app offre la possibilità di personalizzare vari aspetti del pannello delle notifiche come colori, sfondi e temi e mette a disposizione controlli avanzati per le notifiche, con il supporto per la risposta rapida, il raggruppamento automatico delle notifiche e personalizzazioni avanzate delle impostazioni rapide.

Power Shade aggiunge i controlli multimediali di Android 11

Con l’ultimo aggiornamento, Power Shade introduce anche la nuova interfaccia dei controlli multimediali di Android 11 nell’area delle notifiche su qualsiasi dispositivo Android, con il supporto per tutti i lettori musicali.

L’interfaccia consente di controllare facilmente la riproduzione multimediale sullo smartphone e include anche un pulsante che consente di cambiare rapidamente il dispositivo di output, ma non offre tutte le funzionalità che saranno disponibili nella versione stabile di Android 11.

L’interfaccia dei controlli multimediali non memorizza le sessioni multimediali precedenti e non include le modifiche introdotte nell’aggiornamento beta 3 di Android 11, ma complessivamente si tratta di un’ottima aggiunta e può tornare utile agli utenti che non riceveranno l’aggiornamento ad Android 11 sul proprio device.

Come aggiornare Power Shade

Power Shade è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per eventuali donazioni e potete installarla oppure aggiornarla tramite Play Store di Google utilizzando il badge che trovate sa seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

