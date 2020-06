Game Space è un launcher per i giochi installati sui dispositivi OnePlus che offre la possibilità di applicare delle configurazioni di gioco ad hoc.

Per offrire un’esperienza di gioco ulteriormente migliorata, OnePlus ha annunciato due nuove funzionalità in arrivo per Game Space: statistiche di gioco e giochi istantanei.

Statistiche di gioco in Game Space

La nuova sezione include tutte le statistiche di gioco ed è accessibile toccando la relativa icona nella barra in alto. In questa pagina è possibile vedere quali sono i titoli più giocati, il tempo trascorso giocando ai diversi titoli e l’utilizzo della batteria di ciascun gioco.

Giochi istantanei in Game Space

La sezione dedicata ai giochi istantanei permette di provare nuovi titoli senza necessità di effettuare il download e l’installazione. La pagina offre una vetrina dedicata ai giochi accessibili immediatamente toccando le relative miniature.

Come sempre è possibile accedere alla sezione Feedback della community per condividere suggerimenti e aiutare OnePlus a migliorare costantemente il prodotto.

Come aggiornare Game Space

L’app Game Space è attualmente disponibile per tutti i dispositivi OnePlus a partire da OnePlus 6 ed è reperibile sul Play Store di Google. Per scaricare o controllare se è disponibile la nuova versione dell’app potete utilizzare il badge sottostante.

