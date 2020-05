Il team di OnePlus ora pubblica gli aggiornamenti della sua app Game Space sul Play Store, cosa che ha già fatto per le sue altre applicazioni OxygenOS proprietarie (così come, del resto, hanno fatto anche altri produttori), con il vantaggio non trascurabile di poter rilasciare gli update più rapidamente degli aggiornamenti del firmware.

Nelle scorse ore la versione dell’app beta si è aggiornata (alla release 2.3.2.2.200519101321.8aa9e0e early access), introducendo due nuove funzionalità.

Novità di OnePlus Game Space 2.3.2.2.200519101321.8aa9e0e

La prima novità è rappresentata dall’integrazione degli Instant Games senza app, ossia dei semplici giochi che non necessitano di essere installati, essendo caricati solo temporaneamente da Game Space.

Previous Next Fullscreen

La seconda novità di questo aggiornamento è una pagina delle statistiche dei giochi in cui gli utenti possono vedere esattamente quanto tempo hanno trascorso giocando sul proprio telefono.

Come aggiornare OnePlus Game Space

Chi possiede uno smartphone OnePlus può scaricare scaricare l’APK della versione 2.3.2.2.200519101321.8aa9e0e early access di Game Space da APK Mirror. L’applicazione del produttore cinese è anche disponibile sul Play Store:

Leggi anche: la recensione di OnePlus 8 Pro