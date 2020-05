Samsung Internet Browser è uno degli strumenti per navigare sul Web più popolari in ambito Android, ma da sempre costringe l’utente a conservare le sue credenziali di accesso nel cloud storage di Samsung.

Dopo i recenti aggiornamenti lato privacy, la versione beta 12 di Samsung Internet Browser sembra far fronte a questa pecca aggiungendo il supporto parziale per l’API di compilazione automatica introdotta per la prima volta in Android 8.0 Oreo, inoltre aggiorna anche il motore Chromium.

Novità introdotte in Samsung Internet Beta 12

La principale funzionalità introdotta nell’ultima beta di Samsung Internet Browser è il supporto parziale per l’API di compilazione automatica che è progettata per funzionare correttamente con qualsiasi gestore di password utilizzato, ma poiché Samsung Internet sta imponendo un sistema di whitelist, attualmente supporta solo 1Password, LastPass e Dashlane, tuttavia il gestore delle password di Google e Firefox non è ancora supportato nell’ultimo aggiornamento.

L’altra modifica introdotta in Samsung Internet Browser beta 12 riguarda il motore di rendering che passa da Chromium 71 a Chromium 79, tuttavia il browser di Samsung non sembra includere il supporto dei temi scuri forniti dai siti aggiunto in Chrome 76, limitandosi a invertire i colori.

Si spera che la versione finale dell’app risolverà questo bug e che includerà il supporto per tutti i servizi di compilazione automatica.

Come aggiornare Samsung Internet Browser beta 12

Samsung Internet Browser beta 12 è attualmente in roll out tramite il Play Store, ma potete anche anticipare Google installando subito il relativo APK scaricabile qui.