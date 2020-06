NewPipe è un client YouTube open source per Android che rappresenta un’ottima alternativa all’app YouTube ufficiale per gli utenti sprovvisti dei servizi Google sullo smartphone e per coloro che non vogliono vedere annunci sulla piattaforma senza abbonarsi a YouTube Premium.

NewPipe elude anche eventuali limitazioni che Google può aggiungere all’app YouTube, inoltre l’applicazione ottiene anche aggiornamenti frequenti che aggiungono nuove funzionalità.

All’inizio del mese scorso, il client ha ricevuto un importante aggiornamento che ha introdotto l’app Android TV e l’analisi della libreria di YouTube Music e ora gli sviluppatori hanno lanciato un altro update ricco di funzionalità.

Novità in NewPipe v0.19.4

L’ultimo aggiornamento di NewPipe aggiunge il supporto per i commenti SoundCloud e il supporto della playlist PeerTube per aiutare gli utenti a scoprire nuova musica sul client, aggiunge una nuova impostazione della modalità con restrizioni e introduce il supporto per le playlist di apprendimento di YouTube.

L’update migliora anche i controlli gestuali in modo che non interferiscano con la barra di stato o la barra di navigazione, inoltre risolve un problema di streaming che causava il messaggio di errore “Impossibile ottenere alcun flusso”.

Come aggiornare l’app NewPipe

L’ultima versione 0.19.4 di NewPipe è disponibile per il download su GitHub e per installare l’aggiornamento è sufficiente scaricare il relativo APK disponibile qui. Nel caso in cui NewPipe sia già installata sul vostro dispositivo, dovreste ricevere una notifica di aggiornamento che potete utilizzare per scaricare l’ultima versione dell’app.