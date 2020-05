Nelle scorse ore TIM ha rilasciato un aggiornamento della sua applicazione ufficiale dedicata ai dispositivi Android: stiamo parlando dell’app MyTIM.

Si tratta di un update con il quale viene introdotta una nuova feature dedicata agli utenti che desiderano sfruttare una delle vaie possibilità di pagamento offerte dall’operatore telefonico, così come riportato dal changelog ufficiale:

Inserita la possibilità di domiciliare la fattura della linea fissa su conto corrente

Domiciliare la fattura sul proprio conto corrente è ora più semplice con MyTIM

Tale possibilità pare sia disponibile non soltanto per la linea fissa ma anche per quella mobile e grazie a questa novità gli utenti potranno avviare direttamente dall’applicazione il processo per attivare la domiciliazione della fattura su un conto corrente bancario.

TIM continua ad apportare piccole novità che possano semplificare la vita agli utenti e rendere loro possibile ottenere il supporto necessario senza doversi recare in uno dei negozi fisici dell’operatore (ricordiamo, a tal proposito, che nei giorni scorsi ha esteso a tutti i clienti la possibilità di usufruire del servizio di assistenza su WhatsApp).

la nuova versione di MyTIM per Android può essere scaricata dal Google Play Store:

