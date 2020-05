Il team di Microsoft ha già confermato di avere in progetto il lancio nel corso del 2020 di uno smartphone Surface Duo con doppio schermo ma al momento non vi sono informazioni sulle sue caratteristiche o sul periodo in cui il device potrebbe essere presentato.

Stando ai dettagli al momento noti, Microsoft Surface Duo è uno smartphone Android con un doppio schermo e software specifico, come una nuova versione di Microsoft Launcher appositamente realizzata per sfruttare al massimo questo speciale form factor.

Microsoft Launcher Preview si aggiorna con qualche novità

Microsoft Launcher Preview è una versione alpha, realizzata da zero con un codice differente, che dovrebbe essere in grado di funzionare sia sugli smartphone “tradizionali” che su quelli con doppio schermo e che probabilmente finirà per rimpiazzare l’attuale applicazione quando sarà pronta.

Nelle scorse ore il team di Microsoft ha rilasciato una nuova versione per chi sta testando Microsoft Launcher Preview, reintroducendo alcune feature delle precedenti versioni, come la possibilità di nascondere le applicazioni, selezionare diverse app contemporaneamente e aggiungere widget specifici dal feed a una nuova pagina.

La nuova versione dell’app di Microsoft può essere scaricata da APK Mirror o dal Google Play Store: