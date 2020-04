Ad inizio anno ci eravamo nuovamente occupati di Huawei Band Maps – aka “Navigatore per Huawei Band 2, 3, 4, 5 e Watch GT” -, ovvero l’applicazione indipendente realizzata per offrire ai possessori dei wearable del colosso cinese la possibilità di ottenere indicazioni stradali direttamente al proprio polso.

Huawei Band Maps supporta Watch GT 2

In queste ore l’applicazione riceve un aggiornamento che abilita il supporto per lo smartwatch Huawei Watch GT 2. L’applicazione, direttamente scaricabile dal Google Play Store tramite il badge presente in calce alla news, permette così di ricevere le indicazioni stradali di Google Maps direttamente sullo smartwatch di Huawei.

Per utilizzare l’applicazione basta avviare Huawei Health, navigare all’interno delle impostazioni dello smartwatch, attivare le notifiche e da qui selezionare Huawei Band Maps. Una volta fatto ciò, ogni volta che avvierete Google Maps inizierete a ricevere le indicazioni direttamente sul display dello smartwatch – attenzione: la versione “free” supporta solo alcuni tipi di indicazioni, la cui totalità è disponibile solo acquistando la versione completa di Huawei Band Maps.

Dalle impostazioni è inoltre possibile scegliere diverse unità di misura, quali dati mostrare, il tipo di navigazione desiderata e molto altro. L’app supporta tutti i dispositivi con Android 5.1 o superiori e la versione completa costa appena 0,99 euro.

