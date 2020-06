Uno dei cavalli di battaglia annunciato per Android 10 fin dall’inizio del suo sviluppo riguarda il supporto per la modalità scura a livello di sistema, tuttavia molte delle app di Google hanno impiegato un bel po’ di tempo per adottare questa funzionalità.

Anche altre app popolari come WhatsApp hanno richiesto una notevole quantità di tempo per abbracciare il supporto per il tema scuro, mentre altre piattaforme come Facebook la stanno ancora aspettando, anche se dovrebbe essere introdotta a breve.

La prossima applicazione a saltare sul treno della modalità dark è Google Earth che si sta preparando a ricevere un tema scuro per le poche aree chiare dell’interfaccia.

Novità in Google Earth 9.3.19.8

Nuove stringhe aggiunte nel codice dell’APK della versione 9.3.19.8 di Google Earth suggeriscono che Google sta preparando un tema scuro anche per l’app Google Earth.

Le stringhe evidenziano che gli utenti potranno scegliere di impostare il tema chiaro predefinito, il tema scuro oppure lasciare che l’app segua le impostazioni di sistema su Android 10. Questa modifica al tema troverebbe applicazione solo nel riquadro del menu laterale e nelle schede informative, poiché non sono presenti molte aree chiare all’interno dell’app Google Earth.

Come aggiornare Google Earth

Le impostazioni per il tema scuro non sono ancora attive nell’app Google Earth, ma è lecito aspettarsi che diventeranno presto disponibili. Per verificare se avete le impostazioni nell’app potete aggiornare Google Earth tramite il badge che trovate a seguire, oppure potete anticipare Google scaricando il relativo APK qui.