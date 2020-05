Google Earth, il servizio di Google che consente di accedere a una raffigurazione virtuale della Terra utilizzando immagini satellitari, si aggiorna nelle varie versioni (Android, iOS e web), portando con sé una nuova grafica e tante novità.

Google Earth si aggiorna con tante novità

Il nuovo layout, completamente rivisitato, oltre ad essere più curato esteticamente consente l’accesso a molte opzioni: dalla cronologia delle ricerche alle viste imperdibili, dai livelli di dati e luoghi ai contenuti in primo piano.

I risultati sono ora suddivisi in categorie: ve ne sono quattro (Luoghi, Giochi e quiz, Livelli dati e Visite guidate), con opzioni aggiuntive e un design a schede molto semplice e intuitivo.

La nuova versione di Google Earth è in fase di rilascio per tutte e tre le piattaforme (Android, iOS e web), e sarà presto disponibile per tutti gli utenti.