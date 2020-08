Per celebrare l’estate secca, l’app Google Duo sta lanciando un nuovo e divertente effetto AR che vi trasforma in un cactus parlante, inoltre Google Contatti riceve un nuovo indicatore per i contatti di emergenza sui dispositivi Google Pixel.

L’effetto cactus AR è disponibile in Google Duo

A differenza di altri effetti in cui il volto dell’utente e l’ambiente circostante rimangono visibili, questo effetto in realtà aumentata sostituisce tutta la scena con un deserto arido e trasforma l’utente in un cactus parlante che lo rispecchia, mentre un piccolo ramo ribelle fa esattamente l’opposto.

L’effetto AR è disponibile in Google Duo sia durante le videochiamate dal vivo che durante la registrazione di videomessaggi, tuttavia potrebbe non essere visualizzato su tutti i dispositivi, poiché richiede una certa potenza di elaborazione per generare correttamente tutte le espressioni della pianta.

L’effetto cactus AR è presente dalla versione 94 di Google Duo ed è in roll out lato server. Potete verificare se è disponibile sui vostri dispositivi Android scaricando e installando l’APK dell’ultima versione di Google Duo disponibile qui.

Google Contatti riceve un nuovo indicatore per i contatti di emergenza sui Pixel

Molti smartphone permettono di aggiungere informazioni personali che sono accessibili anche quando il dispositivo è bloccato per consentire ai primi soccorritori di intervenire in caso di emergenza anche se non è possibile parlare con chi è in difficoltà.

Sugli smartphone della gamma Pixel, l’app Google Contatti ora evidenzia quali dei propri contatti verranno visualizzati nelle informazioni di emergenza.

Quando si visualizza un contatto contrassegnato come contatto di emergenza, Google Contatti indicherà il suo stato con un asterisco rosso e toccandolo si accederà alla sezione dell’app Emergenze Personali, disponibile solo sui dispositivi Pixel, in cui è possibile modificare i contatti di emergenza.

Come impostare i contatti di emergenza

E’ possibile impostare i contatti di emergenza tenendo premuto il tasto di accensione, toccando Emergenza, quindi Visualizza informazioni di emergenza e infine Apri sicurezza personale. dove è necessario toccare l’ingranaggio delle impostazioni, quindi Contatti di emergenza e infine Aggiungi contatto.

Tutte le informazioni di emergenza salvate vengono memorizzate solo localmente, quindi vanno configurate su ogni nuovo smartphone. A seguire trovate i badge per individuare le app Google Contatti ed Emergenze Personali nel Play Store.

Google Contatti

Emergenze Personali