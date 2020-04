L’epidemia di Coronavirus ha sconvolto i piani del team di Google Chrome per quanto riguarda il rilascio delle nuove versioni di questo popolare browser e una sorta di conferma arriva dalla beta della release 83, che presenta meno novità rispetto al solito.

Una di esse riguarda delle modifiche grafiche apportate ai controlli del browser (operazione già effettuata pure da Microsoft), così da standardizzare l’aspetto degli elementi del modulo in tutti i sistemi operativi, con il risultato di un design più minimalista senza sfumature.

Oltre alle modifiche all’aspetto, sono stati apportati dei cambiamenti ad alcuni elementi per una migliore usabilità sui dispositivi con touchscreen (per esempio, il selettore dell’orario ora ha grandi menu a discesa per selezionare l’ora e i minuti). Queste novità, tuttavia, al momento non sono disponibili per la versione Android del browser.

Tra le altre novità di Google Chrome Beta 83 troviamo l’abilitazione di default dell’API Barcode Detection, la possibilità per i contenuti WebXR di visualizzare HTML in ambienti con rendering 3D, il blocco dei download da iframe in modalità sandbox.

Come scaricare Google Chrome Beta per Android

La nuova versione beta del browser per Android (v. 83.0.4103.14) può essere scaricata da APK Mirror o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: