Una delle principali critiche rivolte a Google per quanto riguarda Google Pixel 4 e Pixel 4 XL è quella relativa al mancato supporto di tali smartphone alla registrazione di video in qualità 4K a 60 fps, limite ancora esistente ma che può essere superato grazie alle applicazioni di terze parti, come FiLMiC Pro.

Nelle scorse ore, infatti, il team di FiLMiC Pro ha rilasciato un nuovo aggiornamento di questa app e tra le novità introdotte vi è proprio il supporto alla registrazione di video 4K a 60 FPS per l’ultima generazione di smartphone di Google.

Google Pixel 4 può registrare video 4K a 60 FPS grazie a FiLMiC Pro

Tra le altre novità introdotte da questo aggiornamento troviamo il supporto a FiLMiC Remote for Android (Beta), il supprto alle lenti anamorfiche 1,55X, varie ottimizzazioni per le prestazioni dell’istogramma e dei miglioramenti alla stabilità generale dell’applicazione.

FiLMiC Pro per Android sicuramente non è una soluzione economica (costa 12,99 euro) ma si caratterizza per le tante funzionalità vantate e può essere acquistata sul Google Play Store attraverso il seguente badge:

L’alternativa è attendere e sperare che il team del colosso di Mountain View accontenti gli utenti con un aggiornamento che implementi tale feature.