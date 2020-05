Non sono passati molti giorni da quando vi abbiamo presentato Band Notifications – una comoda applicazione per la gestione delle notifiche sulle smartband a marchio Huawei e HONOR –, che è già arrivato il momento di tornare a parlarne per via di un nuovo aggiornamento con il quale lo sviluppatore ha risolto un paio di problemi emersi.

Come comunicato dallo stesso sviluppatore, con l’aggiornamento rilasciato nella giornata di ieri, 16 maggio, è stato innanzitutto risolto il problema delle notifiche doppie che era stato riscontrato con WhatsApp, Telegram, Gmail e Textra. In secondo luogo, la nuova versione dell’app Band Notifications permette anche di ricevere le emoji in formato testuale sul proprio indossabile Huawei o HONOR.

Band Notifications: info e come scaricarla

Chiudiamo con alcune importanti informazioni riguardanti l’applicazione Band Notifications. Prima di tutto è importante sottolineare che si tratta di un app terza, che non ha alcun tipo di collegamento coi marchi Huawei e WhatsApp.

In secondo luogo, i modelli attualmente compatibili con l’app Band Notifications – per il cui funzionamento è comunque fondamentale avere anche Huawei Health –, sono: Huawei Band 2 Pro, Huawei Band 3 Pro, Honor Band 3, Honor Band 4, Honor Band 5, Huawei Watch, Huawei Watch GT, Huawei Watch GT2 e Huawei Watch GT2e.

Passiamo, infine, alle indicazioni per scaricarla sul proprio dispositivo Android. L’applicazione Band Notifications è attualmente in fase di sviluppo, gli utenti interessati a provarla possono comunque sfruttare il meccanismo “accesso in anteprima”: basta collegarsi a questo link e fare richiesta di diventare un tester. È comunque presente la possibilità di acquistarla direttamente sul Google Play Store al prezzo di 0,99 euro. Vi sembra interessante? La trovate cliccando sul badge sottostante.

