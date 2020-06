Alcuni mesi dopo che Apple Music si è espanso in oltre 50 nuovi paesi, con l’aggiornamento alla versione 3.3.0 l’app per Android ottiene un’altra funzionalità di cui era sprovvista.

L’app Apple Music riceve finalmente la riproduzione gapless su Android, un’opzione che permette di ascoltare gli album senza pause fra le tracce, opzione particolarmente utile durante l’ascolto di opere musicali live.

Novità in Apple Music 3.3.0

Ascoltare un album come The Wall dei Pink Floyd è molto più piacevole con la riproduzione gapless e l’aggiunta di questa opzione non può che essere ben accolta dagli utenti Android di Apple Music.

Dal momento che non è presente un interruttore per attivare questa funzionalità, supponiamo che la riproduzione gapless sia attivata per impostazione predefinita per tutti coloro che effettuano l’aggiornamento alla versione 3.3.0 dell’app.

Oltre alla riproduzione gapless, il servizio di streaming musicale di Apple riceve anche un piccolo miglioramento nella gestione dei download. Il messaggio “Mostra solo musica disponibile su questo dispositivo” quando si accede ai propri download ora si estende anche ai singoli album, artisti e brani scaricati per rendere più chiaro che sono disponibili anche offline.

Il log delle modifiche riporta inoltre miglioramenti dell’app per Android Auto e delle prestazioni complessive di Apple Music, anche se la navigazione dell’app sembra ancora piuttosto lenta e le visualizzazioni si caricano lentamente, inoltre, in alcuni casi la barra superiore scompare dopo questo update.

Come aggiornare Apple Music

La nuova versione 3.3.0 di Apple Music è attualmente in roll out tramite il Play Store e potete aggiornarla utilizzando il badge che trovate a seguire, tuttavia potete anche aggiornare l’app scaricando il relativo APK disponibile qui.