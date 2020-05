Very Mobile rilascia un nuovo aggiornamento per la sua app per Android e iOS dando modo ai suoi clienti di attivare il servizio di ricarica automatica anche con PayPal. Ecco le novità delle nuove versioni 1.4.1 e 1.4.0 e le info su come aggiornare.

Le novità della versione 1.4.1 di Very Mobile

Come anticipato, è in fase di roll out un aggiornamento dell’app Very Mobile che porta la versione per dispositivi Android alla v1.4.1, e alla v1.4.0 per iOS. Le novità sono le stesse: d’ora in avanti i clienti con attive le offerte Very Mobile possono arrivare il servizio di “Ricarica Automatica” tramite PayPal.

Basta perciò accedere con le proprie credenziali dell’account PayPal per poter rinnovare l’offerta telefonica attiva comodamente, senza spese aggiuntive da sostenere.

Come aggiornare l’app Very Mobile

Per aggiornare l’app Very Mobile alla versione 1.4.1 per Android e 1.4.0 per i dispositivi iOS non c’è altro da fare che aprire rispettivamente il Google Play Store e l’App Store e scaricare gli update, già disponibili in entrambi i casi.

A seguire trovate i link diretti alle pagine delle versioni rispettive.

Scarica l’app Very Mobile per iOS su App Store