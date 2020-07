Dopo che Apple ha rimosso Dark Sky dal Play Store per i nuovi utenti, l’app potrebbe esistere su Android ancora fino al 1° agosto, pertanto gli sviluppatori stanno aggiornando le loro app meteo concorrenti.

Una di queste è AccuWeather che negli ultimi tre mesi ha testato una revisione completa dell’app nel canale beta che include anche una previsione oraria minuto per minuto e un sacco di opzioni di personalizzazione, tra cui la modalità scura.

La nuova interfaccia di AccuWeather si basa su una barra di navigazione in basso che consente di accedere rapidamente alle previsioni per la giornata e per i giorni a seguire, ai dettagli ora per ora e al radar meteo.

Novità nell’app AccuWeather

La funzionalità MinuteCast porta nella schermata principale un indicatore orario per il meteo minuto per minuto con l’evoluzione prevista per le due ore successive che offre una visione leggermente diversa rispetto alle previsioni iper-locali di Dark Sky, ma potrebbe essere altrettanto efficiente.

Nelle impostazioni dell’app è possibile scegliere il tema chiaro predefinito, la modalità scura oppure fare in modo che segua il tema del sistema, tuttavia le modifiche si vedono solo nel menu in alto a sinistra, nella schermata di ricerca della posizione e nel radar, mentre il resto dell’interfaccia segue sempre le condizioni meteorologiche attuali, ma dovrebbe automaticamente diventare scura di notte, indipendentemente dal tema selezionato.

Come aggiornare l’app AccuWeather

La versione riprogettata dell’app AccuWeather è in rollout tramite il Play Store a partire da oggi, tuttavia è possibile anticipare Google iscrivendosi alla versione beta tramite questo link, oppure scaricando l’ultima versione dell’app qui.