Samsung Galaxy M31s arriverà in Europa, Italia compresa, ormai è praticamente ufficiale, sebbene manchino al momento informazioni circa data di lancio ufficiale e prezzo di listino.

La conferma arriva direttamente dal sito ufficiale del colosso sudcoreano: sebben ancora vuote, sono già state messe online – in vari Paesi europei (Germania, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria), ecco quella italiana – le pagine di supporto dedicate ad un smartphone avende come model number SM-M317F/DSN, che corrisponde proprio a Samsung Galaxy M31s.

Se da una parte è praticamente scontato che il numero di Paesi in cui lo smartphone sarà acquistabile ufficialmente sarà maggiore, è praticamente certo che la commercializzazione europea sia ormai dietro l’angolo.

Presentato in India lo scorso mese, Samsung Galaxy M31s dovrebbe essere proposto a circa 250 euro di listino, dunque con un rapporto qualità/prezzo interessante fin dalla messa in vendita. Lo smartphone esiste nei due tagli di memoria 6-128 GB e 8-128 GB, al momento non è chiaro se in Europa li vedremo entrambi oppure uno soltanto e, nel caso, quale dei due.

Samsung Galaxy M31s: un breve recap

Detto del rapporto qualità/prezzo verosimilmente molto invitante, Samsung Galaxy M31s ha diversi motivi per essere considerato interessante, su tutti spicca senza dubbio la gargantuesca batteria da 6.000 mAh, ereditata dal predecessore Samsung Galaxy M31, ma qui arricchita dalla ricarica rapida a 25 W.

Per il resto, la dotazione tecnica parla di: un display Infinity-O da 6,5″ SuperAMOLED con risoluzione FullHD+ in perfetto stile Samsung; un SoC Exynos 9611 non particolarmente esaltante, ma affiancato da memorie di buona qualità (RAM di tipo LPDDR4x e memoria interna UFS 2.1); una connettività completa e un comparto fotografico al passo coi tempi: fotocamera anteriore singola da 32 MP e posteriore quadrupla, con sensore principale Sony IMX682 da 64 MP con apertura f/1.8, ultra-grandangolare (FoV 123 gradi) da 12 MP e due sensori da 5 MP, uno per la profondità di campo e uno per gli scatti macro.

Il tutto è condito dal sistema operativo Android 10 con interfaccia proprietaria One UI e inserito in un corpo di materiale platico di buona fattura, con colorazioni a gradiente Mirage Blu e Mirage Black.

Siete interessati al nuovo Samsung Galaxy M31s? Lo state aspettando? Ditecelo nei commenti.

