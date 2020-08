Gli smartphone di fascia alta di Huawei sono dotati di Always-On Display (AOD), una feature che consente agli utenti di personalizzare la schermata di blocco del telefono per mostrare l’ora, la data, lo stato della batteria, le notifiche e altre informazioni mentre lo schermo è spento.

Con EMUI 10.1 l’azienda ha introdotto nuovi temi AOD, effetti colorati e 3D ma non è ancora possibile utilizzare le proprie immagini sullo schermo AOD, quantomeno non in via ufficiale: c’è, infatti, una soluzione alternativa che consente di applicare sfondi personalizzati.

Come aggiungere sfondi personalizzati sugli schermi AOD di Huawei

Per procedere è necessario avere a propria disposizione uno smartphone Huawei supportato (come le serie Huawei P30, Mate 30 o Mate 20) con EMUI 10.1 e un PC.

Queste le istruzioni da seguire:

Scaricare questo file .ZIP che contiene i temi PNG+ Scaricare un tema AOD (il tema dell’immagine in basso viene utilizzato per crearne di nuovi, è possibile scaricare lo stesso tema dal Theme Store e sostituirlo con quello desiderato dal file .ZIP) Collegare lo smartphone al PC, andare su Internal Memory/Huawei/Themes/HWAods/ e copiare il tema scaricato (come 190B8F0EAA2F39B6D2675368F460C82C.hwt) sul computer Usando 7-Zip, aprirlo (tasto destro / apri), aprire com.huawei.aod\res\drawable-xxhdpi\ e sostituire digit_bg.png con una delle immagini del file .ZIP, quindi utilizzare la freccia in alto a sinistra per tornare indietro (SALVA), ancora (SALVA) e quindi chiudere il file hwt (SALVA di nuovo se necessario) Copiare il nuovo tema nella cartella /Huawei/Themes/HWAods/ dal telefono e sostituire quello vecchio (assicurandosi di NON rinominarlo), quindi andare su Impostazioni/Schermata iniziale e sfondo/Always On Display/Stile orologio/Scarica altro/ e lì selezionare quello già scaricato in precedenza e premere APPLICA Chi vuole creare un proprio sfondo PNG per il tema, deve cambiare la dimensione dell’immagine in 1.080 × 492 pixel o 1.080 × 788 pixel, convertirla in .png, cambiarne il nome in digit_bg e ripetere i passaggi 4 e 5

Buon divertimento.