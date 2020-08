Dark Sky è una popolare app meteo iperlocale per Android e iOS, ma con l’acquisizione da parte di Apple avvenuta lo scorso marzo, l’app per Android non è più disponibile dall’inizio di questo mese.

Dark Sky è stata rimossa dal Play Store e non mostra più i dati meteorologici, tuttavia un noto sviluppatore su XDA ha deciso di decodificare l’ultima versione dell’app riportandola in vita su Android con il nome Darker Sky.

Darker sky offre la maggior parte delle funzionalità di base di Dark Sky, comprese le previsioni meteo complete, la funzione macchina del tempo e il radar. Restano escluse le feature a pagamento che riguardano l’invio di bollettini meteorologici, notifiche avvisi meteo e widget.

Come installare l’app meteo Darker Sky

E’ possibile scaricare l’APK di Darker Sky dal canale Telegram sul quale lo sviluppatore intende pubblicare gli aggiornamenti rimanendo anonimo.

Poiché si tratta di un’installazione esterna al Play Store, Google Play Protect potrebbe consigliare di non installare l’app, visto che proviene da fonti sconosciute.

Resta da vedere per quanto tempo Darker Sky continuerà a funzionare, dal momento che Apple sembra integrare parte delle funzionalità dell’app Dark Sky in iOS 14, quindi è improbabile che la relativa API Dark Sky funzionerà a lungo. L’APK dell’app meteo Darker Sky è scaricabile qui.