È passato un po’ di tempo da quando Google ha aggiornato il suo elenco di dispositivi mobili compatibili con Google Play Services per AR (ex ARCore), ma oggi il gigante di Mountain View ha aggiunto altri 28 smartphone all’elenco ufficiale.

Tra i nuovi smartphone aggiunti troviamo il nuovissimo Google Pixel 4a, LG Velvet 5G, Moto G8 Power Lite e Moto G Pro, Vivo X50 e X50 Pro e Samsung Galaxy A20, A20s, A30s e Z Flip 5G, Xiaomi Mi Note 10 e molti altri.

Google Play Services per AR supporta 28 nuovi smartphone

Ecco l’elenco completo dei nuovi smartphone aggiunti all’elenco ufficiale:

Fujitsu F-51A

Google Pixel 4a

LG Q92

LG style3

LG Stylo 6

LG VELVET 5G

Motorola Moto G8 Power Lite

Motorola Moto G pro

Oppo A52

Oppo A72

Oppo A92

Oppo A92s

Oppo Reno3 A

realme X50 Pro

realme X50t 5G

Samsung Galaxy A20

Galaxy A20 Samsung Galaxy A20s

Galaxy A20s Samsung Galaxy A30s

Galaxy A30s Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip 5G Sharp AQUOS R5G

Vivo iQOO 3 4G

Vivo X50

Vivo X50 Pro

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Redmi K30 Pro

Tutti gli smartphone sopracitati dispongono già dell’hardware necessario per la realtà aumentata, ma ora sono in grado di scaricare o aggiornare Google Play Services per AR tramite il Play Store, mentre gli smartphone che supportano la tecnologia ma non sono ancora presenti sulla lista ufficiale di Google possono installare il relativo APK per iniziare ad utilizzare la realtà aumentata.

A seguire trovate il badge per aggiornare Google Play Services per AR tramite il Play Store e il link per scaricare l’APK.

Download Google Play Services per AR da APK Mirror