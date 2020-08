La società che gestisce l’app mobile The Weather Channel ha accettato di cambiare il modo in cui informa gli utenti sulle sue pratiche di localizzazione e vendita di dati personali come parte di un accordo con l’ufficio del procuratore della città di Los Angeles.

Mike Feuer, procuratore di Los Angeles, ha accusato lo scorso anno la popolare applicazione di avere indotto in errore i suoi utenti nel momento in cui hanno accettato di condividere le informazioni sulla loro posizione in cambio di previsioni e avvisi personalizzati: stando a quanto emerso nel relativo procedimento giudiziario, infatti, gli utenti non erano consapevoli di aver rinunciato alla privacy personale (l’app traccia i loro movimenti giorno e notte) quando The Weather Channel ha venduto i propri dati a terzi.

The Weather Channel tutela la privacy degli utenti

Nel commentare l’accordo raggiunto, Feuer ha dichiarato soddisfatto che gli utenti, grazie alle nuove informazioni mostrate dall’applicazione, ora sapranno chiaramente che hanno la possibilità di scegliere se fornire o meno l’accesso alle loro posizioni, augurandosi che anche altre app decidano di seguire il nuovo modello scelto da The Weather Channel (gestita da TWC Product and Technology LLC e di proprietà di IBM Corp.).

Melissa Medori, portavoce di TWC, ha reso noto che “la Weather Company è sempre stata trasparente sul suo utilizzo dei dati sulla posizione”, aggiungendo che la società è stata fondamentalmente in disaccordo con questa causa sin dal suo inizio e durante la stessa ha dimostrato che le accuse del procuratore erano prive di fondamento.

