Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G è già passato tra le mani dei ragazzi di iFixit (oltre che per le nostre, in fondo trovate la recensione) per il consueto teardown completo: non siamo ancora in grado di fornirvi il punteggio di riparabilità che gli è stato assegnato, ma possiamo dare un’occhiata a tutto ciò che c’è all’interno della (costosa) scocca del flagship premium.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G smontato completamente

Conosciamo già tutti iFixit, che di recente sta facendo a pezzi tutti i prodotti appena presentati da Samsung (come Samsung Galaxy Watch 3 e le cuffie Samsung Galaxy Buds Live): per la prima volta però il sito specializzato nelle riparazioni ha effettuato un teardown in diretta, consentendo agli appassionati di scoprire live cosa si “nasconde” all’interno di Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, uno degli smartphone Android più costosi mai visti.

Il dispositivo è stato svelato un paio di settimane fa nel Galaxy Unpacked 2020, tenutosi online a causa dell’emergenza COVID-19, e può contare su specifiche tecniche senza compromessi: a bordo troviamo display Dynamic AMOLED Infinity-O da 6,9 pollici a risoluzione QHD+, SoC Exynos 990 a 7 nm, 12 GB di RAM, 256/512 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con zoom fino a 50x, connettività 5G e batteria da 4500 mAh.

Nel video che trovate qui sotto, della durata di ben 53 minuti (mettetevi pure comodi), viene dettagliatamente spiegato il procedimento di smontaggio del flagship in versione Mystic Bronze: siete pronti a vedere da vicino i vari componenti di Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G?

