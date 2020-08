Il team di Fossil ha finalmente dato il via al rilascio dell’atteso aggiornamento software per i suoi smartwatch di quinta generazione di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana.

Le novità dell’aggiornamento per gli smartwatch Fossil di quinta generazione

Si tratta di un update importante, in quanto porta con sé alcune feature molto attese, come la modalità di monitoraggio del sonno e del massimo consumo di ossigeno (VO2 max, ossia un valore utile per gli sportivi).

Con l’aggiornamento in questione migliora anche il monitoraggio della forma fisica in tempo reale (come la frequenza cardiaca, il ritmo, la distanza, i passi e le calorie) e ciò con la metà del consumo energetico (grazie al trasferimento di tali attività dal processore principale al coprocessore).

Tra le altre novità di questo update vi sono anche il miglioramento delle modalità di risparmio della batteria (gli utenti potranno creare profili personalizzati per attività specifiche) e un’app Telefono che aggiunge un nuovo riquadro per un accesso rapido.

A questo punto ai possessori di tali smartwatch non resta altro da fare che attendere che l’update sia effettivamente disponibile anche per il loro modello.