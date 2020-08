Problemi all’orizzonte per Samsung: decine di clienti della prima ora di Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G hanno affollato il forum ufficiale per segnalare delle anomalie evidenti e grossolane alla fotocamera dello smartphone da oltre 1.300 euro. Possibile che si tratti di un lotto difettoso, probabile che Samsung non stia dormendo sonni tranquilli.

Alcuni clienti lamentano allineamenti perfettibili al modulo delle fotocamere, altri addirittura condensa e granelli di polvere di là dal vetro protettivo, il che è curioso per un prodotto che oltre a rappresentare il meglio dell’offerta Samsung è pure certificato IP68, quindi “a tenuta di polvere” e in grado di resistere alle immersioni fino a un metro e mezzo di profondità per trenta minuti.

Un funzionario di Samsung ha dichiarato ai media coreani che “la condensa non prova un difetto di fabbricazione e non dovrebbe influire sulla funzionalità del dispositivo” ma polvere e disallineamenti sì, aggiungerebbero i clienti. Samsung attualmente sta esaminando la centinaia di segnalazioni, per cui speriamo di avere presto una posizione ufficiale sulla vicenda.

È comunque corretto sottolineare che nessun prodotto è immune da difetti di produzione, ma è lecito attendersi controlli accurati che evitino scivoloni simili specie su prodotti molto costosi. Speriamo che nel momento dell’arrivo in Italia dei Samsung Galaxy Note 20 le eventuali contromisure siano già state adottate.

